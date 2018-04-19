Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV canlı izle ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle linki haberimizde. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. İlk maç Vodafone Park'ta 2-2 berabere bitmişti. Deplasmanda 2 gol atan Fenerbahçe, evindeki mücadeleye avantaj ile çıkacak. Fenerbahçe kendi evinde avantajını koruyarak dün Galatasaray'ı eleyerek finale yükselen Akhisar'ın konuğu olmak istiyor. Beşiktaş ise evinde kaybettiği avantajı Kadıköy'de geri alarak finale adını yazdırmanın peşinde. FB BJK mücadelesi saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabri, Caner, Vida, Pepe, Adriano, Medel (Atiba), Tolgay, Babel, Lens, Talisca, Negredo

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak mücadele'nin ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçın detayları ve canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşma olaylı geçmiş mücadele 2-2 tamamlanmıştı. Karşılaşmada Quaresma ve Volkan Demirel kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Hatta Quaresma yaptığı hareketler sonrası PFDK'dan 5 maç ceza almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finali 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi kim?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklar yapacak.

KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

FENERBAHÇE 17. FİNALİ ARIYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

BEŞİKTAŞ 16. FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü.

Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray'a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMLAR NASIL TUR ATLAR?

Takımlar her türlü galibiyette tur atlayacak. 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde finale çıkacak ekip Fenerbahçe olacak. 2-2'de maç uzatmaya gidecek. Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.