Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Kasımpaşa maçı canlı skoru kaç kaç ve Konya Kasımpaşa şifresiz canlı izle gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa ile kendi evinde karşılaşıyor. Atiker Konyaspor, ligde oynadığı 29 maçın ardından 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 29 puanla 17. sırada düşme hattında bulunuyor. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 40 puanı bulunan Kasımpaşa ise 9. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran ve haftalardır devam eden kötü gidişe bir ''Dur'' demek isteyen Konya, Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ise zorlu geçecek Konya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Konya Kasımpaşa maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet görüntüleri turkiyegazetesi.com.tr adresinden izlenecek...

KASIMPAŞA, KONYA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son dönemde formda bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligde son 3 haftada 9 puan topladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi. Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

ATİKER KONYASPOR'DA KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda, koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasının ardından futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale taktik çalışma ile sona erdi.

KONYASPOR, ETO'O İÇİN TFF'YE BAŞVURACAK

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor karşılaşmasında uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasına ilişkin, "Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek, tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz iftiralarını TFF'ye taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Baydar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra futbolcuları Eto'o'nun sahadan ayrılırken rakip takım taraftarlarına uygunsuz davranışta bulunduğu iddialarını değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Baydar, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek, tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz iftiralarını TFF'ye taşıyoruz. Hazırladığımız dosya gün bitiminde ilgili kurullara iletilecek. Kritik maç öncesi bu stratejiyle futbolcumuz Samuel Eto'o ve takımıza karşı organize nefret tohumları ekilmiştir. Bu provokasyonun amacı belliydi, takımımızın ve oyuncumuzun performansını etkilemek. Bir hafta boyunca Eto'o üzerinden yapılan hadsiz açıklamalar, yeni algı operasyonlarıyla devam ediyor. Camiamızı bu şekilde karalamaya çalışanlara hukuk nezdinde gereken cevap verilecektir."

TFF ve Etik Kurulunun, konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğine inandıklarını vurgulayan Baydar, "Hiç kimse elinde kesin bilgi ve belgeler olmadan bir kulübü ve futbolcuyu zan altında bırakamaz, karalayamaz, iftira atamaz. Her fırsatta bu yola tevessül edenler için ilgili kurulların değerli üyelerinin adaletli şekilde konuyu ele alıp emsal bir karar vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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