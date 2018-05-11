Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir zorlu deplasmanda mutlak galibiyet peşinde. Antalyaspor ise ligin alt sıralarından tırmanmak için evinde puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Başakşehir'in ligde 66 puanı bulunurken Antalyaspor ise 38 puanda bulunuyor. Peki Antalya Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.