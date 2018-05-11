Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Boluspor maçı canlı izle ve Gazişehir Bolu maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşacaksınız. Spor Toto 1. Lig'in tamamlanmasıyla beraber play off heyecanı başlıyor. Bu akşam Gazişehir Gaziantep, Boluspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Futbol severler ise Gazişehir Gaziantep Boluspor maçı canlı anlatımı ve Gazişehir Bolu maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Gazişehir, ligde oynadığı 34 maçın ardından 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 53 puanla 6. sırada play-offlara katılma hakkı elde etmişti. Boluspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 60 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Bu akşam play-off mücadelesinde Gazişehir Boluspor maçı saat 21:00'de başlayacak. Gazişehir Boluspor maçı beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.

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Gazişehir - Boluspor



Spor Toto 1. Lig'de play-off etabının bir diğer karşılaşma Gaziantep'te oynanıyor. Gazişehir Gaziantep ile Boluspor eşleşmesindeki ilk maç Gaziantep Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS MAX 2'den yayınlancak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak. Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Öte yandan bu karşılaşmada da Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak. Mücadelenin Video hakemi Cüneyt Çakır olurken, Video Yardımcı Hakem Asistanı Barış Şimşek olacak.

PLAY-OFF MAÇLARINDA 'VAR' SİSTEMİ KULLANILACAK

Spor Toto 1. Lig Play-off maçlarında Türkiye'de resmi olarak ilk kez online Video Yardımcı Hakem Teknolojisi (VAR) uygulanacak.

Bu akşam oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-Boluspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor maçında uygulanacak olan VAR sistemi ile hakem hatalarını en aza indirgenmesi hedefleniyor. Bu sezon birçok maçta çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları yapılan VAR sistemi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından statü değişikliğine gidilerek play-off maçlarında kullanılabilmesi için zemin oluşturuldu. Bu karar sonrasında Spor Toto 1. Lig'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off yarı finalleri ile 19 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak play-off finalinde VAR online olarak hayata geçecek. Futbolda akışı bozmadan adaleti sağlamayı amaçlayan VAR sistemi TFF, FIFA ve IFAB arasında yapılan protokoller sonucu gerçekleşecek. Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan sistem, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.

VAR uygulaması her uygulamada değil sadece 4 durumda devreye girecek. Sistemin devreye gireceği durumlar ise şöyle:

"Öncelikle gollerde kullanılabilecek. Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek için uygulanacak. Penaltı ve penaltı değil kararlarında da sistem devreye girecek. Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek için sistem kullanılabilecek. Direkt kırmızı kartlarda da VAR sistemine başvurulabilecek. Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığı tespit edilecek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halindeki itirazda da VAR sisteminden faydalanılabilecek. Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini görebilmek için sistem devreye girecek."

- SPOR TOTO 1. LİG’DE PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off mücadeleleri bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’dan sonra Süper Lig’e çıkmayı başaracak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmaları bugün oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor mücadelesi ile start alacak. Ümraniyespor, Boluspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un mücadele edeceği play-off turunda ilk müsabakalar bugün oynanacakken, ikinci maçlar ise 15 Mayıs Salı günü yapılacak.

Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur mücadelelerinin programı şu şekilde:

Bugün

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor

21.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

15 Mayıs Salı

16.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü