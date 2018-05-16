Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marsilya Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? ile ilgili detaylar haberimizde. UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Yarı finalde Salzburg'u eleyen Marsilya, son 4'te İngiliz devi Arsenal'i eleyen İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı şekilde naklen yayınlanacak. Öte yandan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak. Peki Marsilya Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Marsilya Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Mayıs'ta TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlanlarından naklen yayınlanacak. Mücadele Fransa'da Park Olympique Lyonnais'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

- Atletico Madrid'de en golcü Griezmann

Atletico Madrid’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu.

Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.

- UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları

Atletico Madrid’in UEFA Avrupa Ligi’nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar

Son 32 Atletico Madrid-Kopenhag 4-1, 1-0

Son 16 Atletico Madrid-Lokomotiv Moskova 5-1, 3-0

Çeyrek final Atletico Madrid-Sporting Lizbon 2-0, 0-1

Yarı final Atletico Madrid-Arsenal 1-1, 1-0

- Marsilya'nın en golcüsü Germain

Fransa ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcusu Valere Germain oldu.

Fransız Germain, Avrupa Ligi’nde takımına 7 gol kazandırdı. Marsilya’da Florian Thauvin ve Lucas Ocampos dörder, Dimitri Payet 3, Morgan Sanson 2, Hiroki Sakai, Rolando, Adil Rami, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Clinton Njie birer gol kaydetti. Atiker Konyaspor’dan Wilfried Moke ve Leipzig’den Stefan Ilsanker ise Marsilya ile oynanan maçlarda kendi kalelerine birer gol attı.

- Finale kadar yaptığı maçlar

Marsilya’nın UEFA Avrupa Ligi’nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar

3. eleme turu Marsilya-Oostende 4-2, 0-0

Play-off Marsilya-Domzale 1-1, 3-0

I Grubu Marsilya-Atiker Konyaspor 1-0, 1-1

I Grubu Marsilya-Salzburg 0-1, 0-0

I Grubu Marsilya-Vitoria 2-1, 0-1

Son 32 Marsilya-Braga 3-0, 0-1

Son 16 Marsilya-Athletic Bilbao 3-1, 1-2

Çeyrek final Marsilya-Leipzig 0-1, 5-2

Yarı final Marsilya-Salzburg 2-0, 1-2

Marsilya, Avrupa Ligi’nde ilk peşinde

Avrupa’nın 2 numaralı kupasını Atletico Madrid üçüncü, Olympique Marsilya ise ilk kez kazanmaya çalışacak.



Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa’nın 2 numaralı kupasını Atletico Madrid üçüncü, Olympique Marsilya ise ilk kez kazanmaya çalışacak.

Futbolda Avrupa’nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009’dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

- Sevilla tarihe geçti

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa’nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere’nin Liverpool ve İtalya’nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)

- Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası’nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası’na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag’daki finalde İngiltere’nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.