Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz İspanya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. 2018 Dünya Kupası'nda Euro 2016 şampiyonu Portekiz, turnuvanın favori takımlarından İspanya ile karşılaşıyor. Tüm dünyanın beklediği dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Portekiz, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak isterken, İspanya ise favori olarak gösterildiği turnuvaya dişli rakiplerinden birini mağlup ederek başlamanın peşinde. Peki Portekiz İspanya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Soçi şehrindeki Fisht Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

İspanya'nın öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.

İspanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Vissel Kobe)

Forvet: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid)

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Rekabette İspanya üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16’sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya’nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi. Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası’nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010’da Güney Afrika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0’lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

97 yıllık köklü rekabet

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki 97 yıllık köklü rekabette ilk maç, 18 Aralık 1921’de Madrid’de oynandı. Madrid’deki özel maçı kazanan, 3-1’lik sonuçla ev sahibi ekip oldu. Portekiz ve İspanya arasındaki rekabette en farklı galibiyeti İspanya, 9-0’lık sonuçla aldı. 11 Mart 1934’te Madrid’de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında İspanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 9-0 kazanmayı başardı.

Portekiz, güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 17 Kasım 2010’da Lizbon’da oynanan hazırlık maçını 4-0 kazanarak elde etti.

Portekiz ilk 15 maçı kazanamadı

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi. 1921’de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947’de elde etti. Lizbon’da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.

Son maç 2012’de

Portekiz ve İspanya, son olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yarı finalinde karşılaştı. Donetsk’te oynanan, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında da İtalya’yı 4-0 yenen İspanya, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Portekiz son Avrupa şampiyonu



Cristiano Ronaldo’nun önderliğindeki Portekiz, Dünya Kupası’na son Avrupa şampiyonu unvanı ile geliyor. Portekiz, 2016’da final maçında ev sahibi Fransa’yı uzatmalarda Eder’in attığı golle mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. İspanya ise Güney Afrika’nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası’nda finalde Hollanda’yı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Dünya Kupası’na 15. kez katılan İspanya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

Son 5’i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren Portekiz ise dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.