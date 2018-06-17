Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosta Rika Sırbistan maçı skoru, canlı anlatımı ve maçın yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçta Kosta Rika, Sırbistan ile karşılaşıyor. Kosta Rika Sırbistan maçının şifresiz canlı anlatımı ve Kosta Rika Sırbistan maçının canlı skoru haberimizde yer alıyor. Brezilya, İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan'ın mücadele ettiği E Grubu'nda ilk maçlar bugün oynanıyor. Gündüz saat 15:00'de başlayan Kosta Rika Sırbistan maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde edip turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen Kosta Rika, Sırbistan karşısında gol veya goller bularak mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Sırbistan ise güçlü rakibi Kosta Rika karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kosta Rika Sırbistan maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde...

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Kosta Rika - Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Günün ilk maçında E Grubu'nda Kosta Rika ile Sırbistan, Samara şehrinde karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 15.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Kosta Rika 5. kez Dünya Kupası'nda

Kosta Rika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, geçmişte katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Kosta Rika, 4 beraberlik yaşarken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 17 gol atan Orta Amerika ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kosta Rika'nın en büyük başarısı çeyrek final

Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını bir önceki turnuva olan Brezilya 2014'te elde etti.

İtalya, İngiltere ve Uruguay'ın bulunduğu D Grubu'nda hiç şans verilmeyen Kosta Rika, grubu 7 puanla lider tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı.

Uruguay'ı 3-1 ve İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kalarak grubu yenilgisiz lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Bu turda da penaltılarla Yunanistan'ı eleyen Orta Amerika ekibi, çeyrek finalde ise penaltılarla Hollanda'ya elendi.

Sırbistan'ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak.

Sırbistan, oynadığı 43 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 64 gol atan Sırbistan, kalesinde 59 gol gördü.

Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.

Kosta Rika'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid, Spain), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano)

Defans: Cristian Gamboa (Celtic, Scotland), Ian Smith (Norrkoping, Sweden), Ronald Matarrita (New York City, USA), Bryan Oviedo (Sunderland, England), Oscar Duarte (Espanyol, Spain), Giancarlo Gonzalez (Bologna, Italy), Francisco Calvo (Minnesota United, USA), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, Canada), Johnny Acosta (Aguilas Dorados, Colombia)

Orta Saha: David Guzman (Portland Timbers, USA), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport, Switzerland), Celso Borges (Deportivo La Coruna, Spain), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City, USA), Bryan Ruiz (Sporting CP, Portugal), Daniel Colindres (Saprissa), Christian Bolanos (Saprissa)

Forvet: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis, Spain), Marco Urena (LAFC, USA)

Sırbistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)

Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)