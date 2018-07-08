Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır’a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.