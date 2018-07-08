Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu! Yarı final maçları ne zaman? gibi sorular çeyrek final son maçının ardından merak edilen konular oldu. Ev sahibi Rusya normal süresi 1-1 biten, uzatma devreleri ise 2-2 tamamlanan ve penaltılara giden maçı 6-5 Hırvatistan kazandı. Böylelikle Rusya, 2018 Dünya Kupası yarı finaline veda ederken, 2018 Dünya Kupası yarı finalistleri de belli oldu.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI FİKSTÜR

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa - Belçika ve İngiltere - Hırvatistan karşılaşmaları gerçekleşecek. Peki; 2018 Dünya Kupası yarı final maçları ve 2018 Dünya Kupası final maçı ne zaman? İşte cevabı...

2018 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI

10 Temmuz: Fransa - Belçika / 21.00 (Türkiye Saati) - St. Petersburg Stadı

11 Temmuz: Hırvatistan - İngiltere / 21.00 (Türkiye Saati) - Luzhniki Stadı

2018 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN

2018 Dünya Kupası Yarı Finalistleri belli oldu. 10 ve 11 Temmuz'daki maçların mağlupları 14 Temmuz saat 17.00'de (Türkiye Saati) St. Petersburg Stadı'nda 3.'lük maçı için karşılaşacak.

10 ve 11 Temmuz'daki maçların galipleri ise 15 Temmuz saat 18.00'de Lujniki Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yani 2018 Dünya Kupası final maçı 15 Temmuz Saat 18.00'de Luzhniki Stadı'nda karşı karşıya gelecek.