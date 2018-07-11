Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan İngiltere maçı canlı skor kaç kaç ve Hırvatistan İngiltere maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki burada bulunuyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Dünya Kupası yarı final ikinci maçında, ev sahibi Rusya'yı penaltılar sonucunda yarış dışı bırakan Hırvatistan ile İsveç'i 2-0'lık skorla geçerek adını yarı finale yazdıran İngiltere karşılaşıyor. Futbol severler ise Hırvatistan İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı skor kaç kaç ve Hırvatistan İngiltere maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. İşte maça dair tüm detaylar...

HIRVATİSTAN İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE KAÇ KAÇ

Hırvatistan İngiltere maçına dakikalar kala canlı izleme linki paylaşılacaktır..

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor.

Hırvatistan ile İngiltere arasında bugüne kadar 5'i resmi 2'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 7 maç oynandı. İngiltere bu karşılaşmalarda 4 galibiyet elde etti. Hırvatistan ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 1 kez de beraberlik yaşandı.

İngiltere'nin attığı 18 gole, Hırvatistan 10 golle karşılık verdi.

İLK MAÇ VE TEK BERABERLİK

İki ekip arasındaki ilk maç 24 Nisan 1996'da İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşma iki takımın bugüne kadar berabere kaldığı ve golsüz sona eren tek maçları olarak da kayıtlara geçti.

HIRVATİSTAN 22. MAÇINDA

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.

Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 31 gol atarken, kalelerinde 21 gol gördü.

İNGİLTERE 68. MAÇINDA

İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 67 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İngilizler 90 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü.

15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler.

Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.