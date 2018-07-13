Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Lozan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Yeni sezon çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, yeni hocası Cocu ile 2. maçında İsviçre ekibi Lozan ile karşı karşıya geliyor. Cocu'nun İstanbulspor maçına benzer 11'le Lozan maçına çıkması bekleniyor. Peki FB Lozan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Lozan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadel D-Smart'ın Smart Sport 77 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

İlk maç 1-1 bitti

Fenerbahçe İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçına Kameni, İsla, Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Josef, Giuliano, Eljif Elmas, Valbuena, Aatif, Soldado 11'i ile başlamış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli takımın tek golünü 1. dakikada Aatif kaydetmişti.

Berke ve Barış kampa katıldı

Fenerbahçe bu sezonki ilk transferleri Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı kadrosuna katarak yaptı. Berke Özer ve Barış Alıcı Fenerbahçe'nin İsviçre kampına katılarak takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Cocu şans verirse iki futbolcu da Lozan maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı...

13 Temmuz Cuma 20.00: Fenerbahçe - Lozan

18 Temmuz Çarşamba 18.00: Fenerbahçe - Fulham

21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbahçe - Feyenoord

1 Ağustos Çarşamba 21.00: Fenerbahçe - Cagliari