Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bir yanda yıldızlar topluluğu Fransa, karşısında ise Modric'li, Vida'lı, Rakitic'li Hırvatistan... Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 geçen Fransızlar, finale çıkmaya hak kazandı. Hırvatlar ise çeyrek finalde ev sahibi Rusya'yı penaltılarla, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma dakikalarında yenerek adını finale yazdırdı. Peki tüm dünyanın heyecanla beklediği dünya şampiyonunu belirleyecek Fransa Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Fransa - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa-Hırvatistan maçı başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü oynanacak. TSİ 18:00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris Pavard Varane Umtiti Hernandez Kante Pogba Matuidi Mbappe Griezmann Giroud

Hırvatistan: Subasic Vrsaljko Lovren Vida Strinic Brozovic Rebic Modric Rakitic Perisic Mandzukic

Final öncesi önemli notlar...

Kupa tarihinde son üç final de uzatmalara gitti. Turnuva tarihinde kupayı kazanan ülke sadece iki kez penaltılarla belirlendi (1994 Brezilya galip, 2006 İtalya galip).​

Olivier Giroud, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla sahada kaldığı 465 dakikada rakip kaleye isabetli şut çekemedi. 1966’dan bu yana aynı turnuvada isabet bulamadan en çok şut çeken oyuncu Giroud (13).

Fransa, 2018 Dünya Kupası’nda sadece 9 dakika 12 saniye skor olarak geride oynarken; Hırvatistan gruptan çıktıktan sonra oynadığı üç maçta da geriye düştü.

Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı dokuz eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağladı. Horozlar adına son 50 yılda onun kadar gol katkısı yapabilen oyuncu yok.

Fransa’nın genç yıldızı olarak kupaya damgasını vuran Mbappe, Pele’den (1958) bu yana bir Dünya Kupası finalinde gol atan ilk 20 yaş altı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Maçın hakemi Nestor Pitana

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

FIFA’nın açıklamasına göre Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada, Nestor Pitana’nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Bjorn Kuipers oldu.

Ali Koç ve Fikret Orman final için Rusya'da

Beşiktaşlı Vida’nın Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya’da mücadeleyi izleyeceğini belirtmişti. Dev karşılaşmayı yerinde takip etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Rusya’ya gideceği öğrenildi.

Dalic: En büyük maç​

Hırvatistan’a tarihinde ilk kez Dünya Kupası finali oynatmayı başaran teknik direktör Zlatko Dalic, final öncesi düzenlediği basın toplantısında iddialı konuştu. Daha önce ülkesinin Fransa’ya karşı hiç kazanamadığını belirten Dalic, “Ancak istatistikler ve rekorlar şu an için geride kalmış durumda. Rakip kim olursa olsun zaten bizim amacımız, sahaya çıkıp hedefimiz olan kupayı kazanmak. Birçok oyuncum Şampiyonlar Ligi’nde sahne aldı ama bu kariyerlerinin en büyük maçı olacak” dedi. Turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün favorisi kaptan Luka Modric ise “Elbette favori olarak gösterilmek güzel. Ancak ben takımın başarısına odaklandım ve şampiyon olmak istiyorum” yorumunu yaptı.

Deschamps: Artık daha iyiyiz​

Euro 2016’nın ardından 2 sene sonra Dünya Kupası Finali’ne kalan Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu kupayı Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer’in ardından kaldıran 3. isim olmak istiyor. Finalde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Deschamps, “Çok önemli bir karşılaşma. Euro 2016’daki finalden sonra artık hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi durumdayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu. Tecrübeli hoca, takımda Afrika kökenli oyuncuların fazla olmasıyla ilgili olarak da, “Onlar Fransız ve bu takımda forma giydikleri için kendileriyle gurur duyuyorlar” yorumunu yaptı. Takım kaptanı kaleci Hugo Lloris de, “Kesinlikle kariyerimizin en önemli karşılaşmasına çıkacağız” dedi.

Beş futbolcu için seferberlik

Fransa ile oynanacak final maçı öncesi Hırvatistan’da sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Alınan bilgiye göre İngiltere’yle oynanan yarı finalin ardından Vrsaljko, Rebic, Lovren, Rakitic ve kaleci Subasic’in sakatlıkları bulunduğu öğrenildi. Bu 5 futbolcu için Hırvat cephesinde tedavi sürecinin tüm hızıyla sürdüğü ve oyuncuların finale yetiştirileceği bildirildi.

İşte kupa primi: 300’er bin Euro

1998’de Dünya Kupası’nda şampiyon olan ve bir kez daha 1 numara olma şansını yakalayan Fransa’da şampiyonluk primi, kişibaşı 300’er bin Euro (1.7 milyon TL) olarak belirlendi. Ayrıca Horozlar’da sahaya çıkan her oyuncuya 20’şer bin Euro (113 bin TL) veriliyor. Hatırlanacağı gibi Kylian Mbappe, kazanacağı tüm primleri yardım amaçlı olarak kullanacağını açıklamıştı. Tarihinde ilk kez final oynayacak Hırvatistan’da ise şampiyonluk ve diğer bonuslarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Nike firmasından mutlusu yok!

Dünya Kupası, aynı zamanda markaların da savaşı oldu. Kupa öncesi spor dünyasının iki büyük firması olan Nike ile Adidas’ın kapışmasında Nike’ın yüzü güldü. Finalde karşılaşacak iki takım Fransa ve Hırvatistan, Nike ürünlü formalarla sahada yer alacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin pazarlamadan sorumlu başkanı Elliot Hill, “Son 4’e kalan ülkelerden 3’ü (Belçika hariç; Adidas giyiyor.) bizimle çalışıyor. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi. Kupada 12 takım Adidas, 10 takım ise Nike giydi.

'Ben az gol atayım biz kazanalım'

1998’den sonra tekrar Dünya Kupası’nı kazanma şansını elde eden Fransa’nın en önemli yıldızlarından biri olan Antoine Griezmann, Hırvatistan’la oynayacakları final maçına esprili bir şekilde yaklaştı. Euro 2016’yı finalde Portekiz’e kaybettiklerini hatırlatan Griezmann, “O turnuvada gol kralı olmuştum ancak şampiyon olamamıştık. Eğer daha az gol atmam bize yarayacaksa, elbette gol atmam” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Didier Deschamps’ın taktiği belirlediğini belirten 27 yaşındaki forvet, “Hocamız ne derse, sahada onu yapmaya çalışacağız. Hırvatistan çok iyi bir takım. Luka Modric ve İvan Rakitic gibi teknik anlamda çok güçlü oyuncuları bulunuyor. Muhtemelen hocamız, onlara karşı gerekli önlemleri alacaktır” yorumunda bulundu. Paul Pogba da, “Favori biz değiliz. Önümüzde bir 90 dakika belki de daha fazlası olacak. Hırvatistan, komple çok iyi bir takım” diye konuştu.

'Modric bu kupanın en iyi oyuncusu'

Finaldeki rakibi Fransa’nın ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası’nda üçüncü olarak bu kupadaki en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, Rusya’da ilk kez final oynama şansını yakaladı. 1998 yarı finalinde 2-1 yenildiği Fransa’dan rövanşı da almak için sahaya çıkacak Hırvatlar’ın hocası Zlatko Dalic, takımın en önemli yıldızı kaptan Luka Modric’e övgüler yağdırdı. Dalic, “Benim için dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi ve ona yakın olarak da Neymar. Ancak bu turnuva için söyleyebileceğimiz tek isim Modric. Real Madrid’le harika bir sezonu geride bıraktı ve pazar günkü final maçının sonucu ne olursa olsun, turnuvanın en iyisi o olmalı. 33 yaşında olmasına rağmen uzatmanın 115. dakikasında bile depar atıyor” dedi. Modric, şu ana kadar oynanan maçlara baktığımızda toplamda 63 kilometre koştu ve bu alanda zirvede yer alıyor.

Fransa sürprize izin vermedi

C Grubu’nda Avustralya ve Peru'yu yenip Danimarka ile berabere kalarak 7 puanla grubu lider bitiren Fransa, Son 16 Turu'nda Arjantin'le gol düellosu şeklinde geçen maçtan 4-3 galip ayrıldı. Çeyrek Finalde Uruguay’ı 2-0’lık net bir skorla eleyen Fransa, yarı finalde Belçika’yı 1-0'la geçerek finale yükselmeyi başardı.

Hırvatistan penaltılarla

D Grubu'nda Nijerya, Arjantin ve İzlanda'yla karşılaşan Hırvatistan üç maçta üç galibiyet alarak grubu lider bitirdi. Son 16 turunda Danimarka'yı; çeyrek finalde ise Rusya’yı penaltılar sonucunda eleyen Hırvatistan, yarı finalde İngiltere'yi uzatmada yenerek finalde Fransa'nın rakibi olmayı başardı.

Fransa 3. kez finalde

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı. Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

"Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası"

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili, "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası." dedi.

Infantino, Hırvatistan ile Fransa arasında oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak Luzhniki Stadı'nın basın odasında gerçekleştirilen toplantıda, organizasyona katkısı olan herkese teşekkür etti. FIFA Başkanı, 2018 FIFA Dünya Kupası ile herkesin kafasındaki Rusya algısının değiştiğini belirtti.

Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve organizasyon komitesi olmak üzere turnuvaya katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten Infantino, "Rusya'da inanılmaz bir Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Finaline de yalnızca iki gün kaldı. Burada çok güzel duygular yaşıyoruz. Bu ortamı oluşturan oyuncu, teknik adam, hakem ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya'da tüm zamanların en iyi Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Rusya gerçek bir futbol ülkesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda finale yükselen Hırvatistan ve Fransa'yı tebrik eden Infantino, "Dünya Kupası'na çok önemli ülkeler katıldı. Panama ve İzlanda, ilk kez katıldı, ilk gollerini attı. Ancak ABD, Hollanda, Şili ve Türkiye gibi ülkeler yoktu. Katar'da da bir futbol şöleni bizleri bekliyor." diye konuştu.

FIFA'nın 68. olağan kongresinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini de belirlediklerini hatırlatan Infantino, "Eminim ki Meksika, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde müthiş bir organizasyon olacak. Bu Dünya Kupası'nda takım sayısı da artacak. Bu da şimdiden bizleri heyecanlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.

FIFA Başkanı, Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de çok başarılı bir test verdiğini söyledi. VAR'ın başlardaki endişelere rağmen çok faydalı olduğunu aktaran Infantino, "VAR, futbolu engellemedi. Futbolun daha şeffaf ve adaletli bir hale gelmesine yardımcı oldu. VAR ofsayttan gollerin sonu anlamına geldi." ifadelerini kullandı. Infantino, Dünya Kupası öncesinde oyunculara yapılan doping testlerinin tamamının temiz çıkmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Dünya Kupası tarihinde neredeler?

Fransa, tarihindeki 3. Dünya Kupası finaline yükseldi. 1998’de kendi evinde oynanan kupayı müzesine götüren Fransa, 2006’da finalde İtalya’ya kaybetmişti. 2018, Fransa’nın tamamı son 20 yılda çıkılan 3. final maçı olacak.

Yugoslavya’nın dağılması sonrası futbol sahnesine 1990’da giren Hırvatistan, ilk kez katıldığı 1998 Dünya Kupası’nda üçüncü olmuştu. Yarı finalde Fransa’ya 2-1 kaybeden Hırvatlar, üçüncülük maçında Hollanda’yı 2-1 mağlup etmişti. Hırvatistan daha sonra katıldığı 2002, 2006 ve 2014’teki kupalarda gruptan çıkamadı.

Yıldızlar topluluğu

Kendi evinde düzenlenen Euro 2016’yı finalde Portekiz’e kaybeden Fransa, dünya futbolunda ‘90’ların ikinci yarısıyla birlikte elde ettiği üst düzey pozisyonu korumayı sürdürüyor. Özellikle Afrika kökenli futbolcularıyla önemli yıldızlar kazanan ve kadro derinliği elde eden Maviler, turnuvaya en güçlü kadrolardan biri olarak geldi. 1998’de kupayı kazanan takımın teknik direktörü olan Didier Deschamps’ın kontrollü futbolu zaman zaman tepki çekse de Arjantin maçı dışında sadece 1 gol yiyen Fransa, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann gibi hücum oyuncularının yanı sıra orta sahada N’Golo Kante ve Paul Pogba gibi güçlü ve dinamik isimleriyle dikkat çekiyor. Sağ bek Pavard da, turnuvada Maviler için olumlu sürprizlerden biri olurken Umtiti ve Varane tandemiyle sol bek Lucas Hernandez’in tamamladığı savunma hattı her şeyden önce gençliğiyle dikkat çekiyor. Santrforda hava toplarına hakim Olivier Giroud ile oynayan Deschamps, Mbappe ve Griezmann’ın desteklediği hücum hattıyla sahaya 4-3-3’e yakın bir formasyonla diziliyor.

En büyük avantaj maestrolar

Luka Modric ve Ivan Rakitic gibi iki orta saha maestrosuna sahip olan Hırvatistan, yetenekli kadrosunun hakkını nihayet 2018 Rusya’yla verdi. Zlatko Dalic’in öğrencileri, 3 zorlu 120 dakikadan muzaffer ayrılarak fizik kalitesini de gözler önüne sererken(Bu noktada Brozovic’in de hakkını yememek lazım) hücumda Mario Mandzukic’e destek veren Perisic ve Rebic, atletizmlerinin yanı sıra gole yakınlıklarıyla da rakip takımlar için büyük tehdit oluşturdu. Lovren ve Vida’dan oluşan stoper hattı, turnuva boyunca göz doldururken bekler Strinic ile Vrsaljko’nun hem hücum hem savunma katkısı ideal seviyedeydi. Kaleci Subasic de özellikle Danimarka eşleşmesinde kurtardığı penaltılarla görevini yaptı. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic ikişer golle takımın gol yükünü çeken isimler konumunda.

Fransa'nın final yolu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi. Turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'nın, 0-0 sona eren Danimarka karşılaşmasında sergilediği futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmişti. Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadında bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, yarı finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yı eledi ve adını finale yazdırdı.

Hırvatistan'ın final yolu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıktı. Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese gösterdi. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yedi. Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bıraktı.

İki takımın golcüleri

Hırvatistan ile Fransa'nın turnuvadaki gol dağılımları dengeli oldu. Hırvatistan'da 3 futbolcu 2'şer kez fileleri havalandırdı. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attıkları gollerle turların geçilmesinde önemli rol oynadı. Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attıkları 3'er golle takımlarının gol yükünü çekti.

Hırvatistan'ın galibiyeti yok

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette 6. maç, yarın oynanacak. Rekabette Fransa'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 5 karşılaşmada Fransa 3 kez kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi.

İlk 3 maç Fransa'nın

Fransa, Hırvatistan karşısındaki 3 galibiyetini de oynadıkları ilk 3 maçta elde etti. İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı.

Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı. Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı.

En farklı skor

İki ekibin rekabetinde en farklı galibiyet de 1998 FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl sonra oynanan maçta ortaya çıktı. Fransa'da oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-0 kazandı. Bu iki takım arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Son maç 8 yıl önce

Hırvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Fransa'da oynanan hazırlık mücadelesi, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Hırvatistan, 23. maçında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 turnuvada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.

Fransa, 66. karşılaşmasında

Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

O günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidişatı bozdu.

Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.