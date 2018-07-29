Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi bilgiler futbol severler tarafından merakla takip ediliyor. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iddiali bir şekilde başlamak isteyen bordo mavililer, hazırlık dönemindeki 5. maçında Samsunspor karşısına çıkıyor. Trabzonspor Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında karşılaşacak olan Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Samsunspor, hazırlık maçı maçı bu akşam saat 21:00'de TRT Spor, kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar için turkiyegazetesi.com.tr'yi takip edebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Hüseyin Türkmen, Kucka, Novak, Onazi, Olcay, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SON BİLGİLER

Hırvat ekibi Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagrep'i'de 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Rusya'dan Spartak Moscow'a 4-1 mağlup olmuştu. Bordo-Mavililer, dördüncü hazırlık maçında ise Katar takımı Al Duhail ile 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor, Samsunspor maçıyla birlikte 5. hazırlık maçını oynayacak.

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor bu karşılaşma sonrası 4 Ağustos'ta Cagliari ile karşı karşıya gelecek.