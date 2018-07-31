Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS AEK maçı şifresiz mi ve AEK Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 2018-2019 Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunanistan ekibi AEK ile hazırlık maçında karşılaşacak. Peki AEK Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak ve GS AEK maçı şifresiz mi? İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis'in forma giymesi beklenen Galatasaray AEK maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de anbean aktarılacak. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak EAK Galatasaray maçı Smart Spor'dan yayınlanacak. İşte Galatasaray AEK maçı ile ilgili detaylar...

İLK RESMİ MAÇ AKHİSARSPOR'LA

Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Galatasaray muhtemel 11

İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

Galatasaray'ın hazırlık maçları

Wil 1900 0-1 Galatasaray

Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-2 Valencia

Sakaryaspor 0-3 Galatasaray

Club Africain 0-1 Galatasaray

Galatasaray'ın transfer borsası

Galatasaray'a gelenler...

Muğdat Akhisar - Bedelsiz

Nagatomo Inter 2.5 milyon Euro

Onyekuru* Everton 800 bin Euro

Galatasaray'dan gidenler...

Cavanda S.Liege 2.4 milyon Euro

Denayer M.City

Yasin Göztepe

Latovlevici

Hakan

Koray

Carrasso

Eray

Gündemdeki isimler...

Silva (Milan), Höwedes (Schalke), Gervinho (H.Fortune), Ramires (Jiangsu), Ndiaye (Stoke), Trezeguet (Kasımpaşa), Emre Akbaba (Alanya), Denayer (M.City), Ahmed Musa (Leicester), Niasse (Everton), Deniz (Kayseri), Gökhan (Rize), Aziz Behich (Bursa).

Gitmeleri muhtemel isimler...

Carole, Tarık, Tolga, Eren, Ahmet Çalık.