GS AEK maçı şifresiz mi ve AEK Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 2018-2019 Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunanistan ekibi AEK ile hazırlık maçında karşılaşacak. Peki AEK Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak ve GS AEK maçı şifresiz mi? İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis'in forma giymesi beklenen Galatasaray AEK maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de anbean aktarılacak. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak EAK Galatasaray maçı Smart Spor'dan yayınlanacak. İşte Galatasaray AEK maçı ile ilgili detaylar...
İLK RESMİ MAÇ AKHİSARSPOR'LA
Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.
Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray muhtemel 11
İsmail Çipe, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Ferando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis
Galatasaray'ın hazırlık maçları
Wil 1900 0-1 Galatasaray
Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven
Galatasaray 1-2 Valencia
Sakaryaspor 0-3 Galatasaray
Club Africain 0-1 Galatasaray
Galatasaray'ın transfer borsası
Galatasaray'a gelenler...
Muğdat Akhisar - Bedelsiz
Nagatomo Inter 2.5 milyon Euro
Onyekuru* Everton 800 bin Euro
Galatasaray'dan gidenler...
Cavanda S.Liege 2.4 milyon Euro
Denayer M.City
Yasin Göztepe
Latovlevici
Hakan
Koray
Carrasso
Eray
Gündemdeki isimler...
Silva (Milan), Höwedes (Schalke), Gervinho (H.Fortune), Ramires (Jiangsu), Ndiaye (Stoke), Trezeguet (Kasımpaşa), Emre Akbaba (Alanya), Denayer (M.City), Ahmed Musa (Leicester), Niasse (Everton), Deniz (Kayseri), Gökhan (Rize), Aziz Behich (Bursa).
Gitmeleri muhtemel isimler...
Carole, Tarık, Tolga, Eren, Ahmet Çalık.