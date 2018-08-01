Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile büyük bir sürprize imza atarak Okan Buruk yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor Konya'da Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Sezonun ilk resmi maçında iki ekip de galibiyet peşinde olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

MAÇ 20.45'TE BAŞLAYACAK

Galatasaray - Akhisarspor maçı 5 Ağustos 2018 Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

ATV'DEN ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Pazar günü saat 20.45 başlayacak mücadele ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.