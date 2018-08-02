Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - B36 Torshavn periscope canlı izle ve BJK Torshavn periscope yayını izle gibi konuları merak eden futbolseverler için önemli detaylar haberimizde. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde evinde B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Deplasmanda Jeremain Lens ve Gökhan Gönül ile gülen Beşikaş, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş Torshavn maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise internette konuya dair araştırma yapıyor. BJK Torshavn ile karşılaşıyor. Beşiktaş Torshavn periscope izle ile ilgili bilgiler sizlerle...

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Siyah beyazlı ekip bu sene ilk kez Vodafone Park'ta taraftarının önüne çıkıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

Muhtemel rakip de belli olacak

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 gün sonra Vodafone Park’a çıkacak

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78’ini kazandı, 83’ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.