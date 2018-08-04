Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Cagliari maçı canlı izlemek isteyenler internette araştırmalarına devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın detayları haberimizde. Üç yıllık aradan sonra İstanbul'da taraftarlarıyla buluşacak olan Trabzonspor, dostluk maçında galip gelip taraftarını mutlu etmek istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, maça galibiyet parolasıyla çıkıyor. Trabzonspor Cagliari canlı izleme linki, TS Cagliari kaç kaç, Trabzonspor Cagliari canlı izle gibi detaylar sizlerle...

TRABZONSPOR CAGLİARİ CANLI İZLE

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Trabzonspor, 51. kuruluş yıldönümü kapsamında bugün İstanbul’da taraftarının karşısına çıkıyor. Daha önce seyirci rekorları kırdığı ve son olarak 23 Ağustos 2015’te 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçına çıktığı Olimpiyat Stadı’nda dolu tribünleri hedefleyen Bordo- Mavililer’in rakibi İtalya Serie A temsilcisi Cagliari olacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

Yedekler; Uğurcan, Semih, Hosseini, Hüseyin, Sami Can, Batuhan, Murat Cem, Olcay, A.Parmak, Amiri

Cagliari: Rafael; Padoin, Pisacane, Andreolli, Pajač; Dessena, Colombatto, Deiola; Ioniță; Sau, Pavoletti.

Trabzonspor'dan Cagliari maçına anlamlı forma

Trabzonspor, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçına PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma ile çıkacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır. Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne..." ifadesi yer aldı.

Şehitlerin acısının yüreklerde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır. Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."