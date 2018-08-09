Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam çıkıyor. İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak olan Başakşehir'de hazırlıklar tamamlandı, maç saati bekleniyor. Başakşehir Burnley şifresiz canlı izle ve Başakşehir Burnley canlı skor kaç kaç gibi detaylar sizlerle buluşuyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İstanbul'da İngiliz ekibini ağırlayacak olan Başakşehir, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp büyük avantaj elde etmek istiyor. Avrupa'da 17. maçına çıkacak olan Başakşehir'in 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda gibi ayrıntılar sizlerle...

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epruanu, Attamah, Clichy, Emre, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can, Elia

Burnley: Lindegaard, Lowton, Tarkowski, Ben Mee, Ward, Cork, Gundmundsson, Westwood, Lennon, Vokes, Wood

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir evinde Burnley ile karşı karşıya gelecek.

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ADEBAYOR VE ARDA YOK

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.

Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

'ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında bu akşam Medipol Başakşehir'in konuğu olacak olan Burnley'de teknik direktör Sean Dyche ve Benjamin Mee, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sahayı ve ortamı kontrol ettikleri ifade eden teknik direktör Sean Dyche, "Şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Yarınki maça hazırız. Medipol Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Aberdeen maçlarında sakat olan oyuncular vardı. O yüzden daha fazla resmi maç yapmanın bizim için avantaj olduğunu söylemek zor. Yarın göreceğiz" diye konuştu.