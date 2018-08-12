Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Trabzonspor şifresiz canlı izle, Başakşehir TS maçı canlı skor kaç kaç internette araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta karşılaşmaları Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması ile devam ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 12 Ağustos Pazar günü oynanacak olan maç saat 19:30'da başlayacak. Başakşehir'de Arda Turan ve Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. İki takımıın da üç puan için yarışacağı maç heyecanla bekleniyor. Başakşehir Trabzonspor maçı canlı izle, Başakşehir TS maçı izle gibi detaylar sizlerle...

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Spor Toto Süper Lig heyecanı Başakşehir – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zorlu bir mücadele verecek. Medipol Başakşehir’de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure’nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.

İki takımın daha önceki karşılaşmaları

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9’unda Trabzonspor, 5’inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor

Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İstanbul’da 5 maçtır galip gelemiyor

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0’lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi. İstanbul’da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1’lik sonuçla aldı.