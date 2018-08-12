Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Erzurumspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile ligin yeni takımı Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Erzurumspor ise Süper Lig'deki ilk maçında puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Konya Erzurum maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Konyaspor Erzurumspor şifresiz canlı anlatım

Konyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 12 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Konyaspor - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali, Fofana, Jahovic, Yatabare

Erzurumspor: Hakan, Lokman (Egemen), Leo, Tolga, Hakan, Jasmin, Gilles, Erhan, Emrah, Özer, Lennart

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 100,00 TL, 2. Kategori 50,00 TL, 3. Kategori 40,00 TL, 4. Kategori 30,00 TL, 5. Kategori 10,00 TL, 6. Kategori 10,00 TL, Misafir 13,00 TL