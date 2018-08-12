Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Eskişehirspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in açılış haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet almanın peşinde. Eskişehirspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Giresunspor Eskişehirspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Giresunspor Eskişehirspor maçı şifresiz canlı anlatım

Giresunspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Giresunspor lige galibiyetle başlamak istiyor

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Taraftarımız önünde 3 puan alıp, iyi bir başlangıç yapmak ileriki haftalar için önemli." dedi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını kaydetti.

Gerek transferlerle, gerek kamp dönemindeki çalışmalarla lige iyi hazırlandıklarını belirten Kazancıoğlu, sezonun ilk maçında yarın galip gelmek istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, galibiyeti güzel bir futbolla almak istediklerini ifade ederek, "Kendi evimizde oynamak bir avantaj. Taraftarımız önünde 3 puan alıp, iyi bir başlangıç yapmak ileriki haftalar için önemli. Galip gelmemiz herkese moral olacaktır. Eskişehirspor karşısında inşallah galip geliriz." diye konuştu.

Taraftarları maça davet eden Kazancıoğlu, 12. adamın vereceği desteğin 3 puan için önemli olduğunu sözlerine ekledi.