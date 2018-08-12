Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor Gazişehir Gaziantep maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinze haberimizde sizlerle buluşuyor. TFF 1. Lig'in açılış haftasında Denizlispor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Denizlispor, saha ve seyirci avantajını kullanarak sezona galibiyetle başlamanın peşinde. Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda alacağı puan ve puanlar ile lige ses getirerek başlamak peşinde. Saat 21:45'te başlayack olan maç Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Peki Denizli Gaziantep maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Yeşil-siyahlı ekip sezon öncesi gerçekleştirdiği yeni transferlerle adeta kadrosunu sil baştan yenilerken, Denizlispor yarın kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda 21.45’de başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip sezon öncesinde Süper Lig ve 1. Lig’den olmak üzere toplamda 12 takımdan 13 futbolcu transferi gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi, 3 futbolcuyu kiralık olarak alırken, 9 futbolcuyu ise doğrudan renklerine bağladı. Denizlispor ayrıca iç transferde de istediğini alırken bu sezon eski futbolcularından Ismaıl Aıssatı, Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak ile de sözleşme yeniledi. Denizlispor ayrıca kendi alt yapısında yetişen Mustafa Teke, Ali Eren Yalçın, Asım Aksungur, Mustafa Özgür’den oluşan 4 ismi de A takımı kadrosuna kattı.

Denizlispor yenilenen kadrosu ile ilk defa taraftarının karşısına çıkacak.