Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Antalyaspor şifresiz izle, Kayserspor Antalyaspor canlı izle, Kayseri Antalya maçı kaç kaç gibi futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde. Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın canlı takip linki sitemizde sizlerle... İşte Kayserispor Antalyaspor şifresiz canlı izle, Kayserispor Antalyaspor canlı skor gibi merak edilenler...

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Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar, Sakıb Aytaç, Bernard Mensah, Tjaronn Chery, Bilal Başacıkoğlu ve Rajko Rotman transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Antalyaspor'da sakatlığı süren Zeki Yıldırım bu maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Sakıb, Sapunaru, Kana-Bıyık, Lopes, Mensah, Espinoza, Bilal, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut.

Antalyaspor: Boffin, Angelo, Salih Dursun, Celutska, Cissoko, Yekta, Charles, Vainqueur, Serdar Özkan, Maicon, Doukara

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 11-4'lük Antalyaspor üstünlüğü bulunuyor (5B). Kayserispor Süper Lig'de beş maçtır yeniliyor; 2010/11 sezonunun 24 ile 29. haftaları arasında daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamışlardı (altı maç). Kayserispor Süper Lig'de evinde oynadığı son dört maçın üçünü kaybetti (1G); bu maçlarda kalelerinde 11 gol gördüler (ortalama 2,75 gol).

Deplasmandaki son beş lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor önceki 12 deplasman maçında galibiyet alamamıştı. Umut Bulut Süper Lig'de iç sahada forma giydiği son dokuz maçta beş gol attı. Antalyaspor Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya geldiği son altı maçta sadece bir kez yenildi (2B 3G). Antalyaspor Süper Lig'deki son altı maçında bir galibiyet alabildi (1B 4M).

Kayserispor Süper Lig'deki ilk hafta maçlarında üç sezondur galip gelemiyor (1B 2M). Kayserispor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en az ikili mücadele kazanan takımdı (1767). Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece lige veda eden Karabükspor (86) ve Osmanlıspor (60) Antalyaspor'dan (59) daha çok gol yedi. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün yedisinde Souleymane Doukara'nın doğrudan katkısı var (üç gol ve dört asist). (GOAL)