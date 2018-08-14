Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Benfica canlı veren radyo kanalları haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Portekiz'de oynanan ilk maçta 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen ve ilk 15 dakikasının basına açık olduğu antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Peki Fenerbahçe Benfica mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Fenerbahçe BenficaMaçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. derbisini Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE - BENFİCA CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Fenerbahçenin, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.

FENERBAHÇE BENFİCA'YLA 6. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce beş kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda sarı lacivertliler, rakibini İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybederek elenmişti. İki ekibin bir diğer eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler, Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle maça eşitlik getirse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.