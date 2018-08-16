Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LASK Linz Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Beşiktaş, LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki maçı 1-0 kazanarak avantajı eline alan Beşiktaş, bu avantajını sürdürerek Avusturya'da tur peşinde. Öte yandan LASK Linz ise evinde seyirci ve saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmanın hesabını yapıyor. Yayınlanacağı kanal son ana kadar belli olmayan mücadele son dakika alınan kararla birlikte TRT 1 ekranlarınlan naklen yayınlanıyor. Peki LASK Linz Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşıyor. Linzer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak. Nikola Dabanovic'in düdük çalacağı LASK Linz Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LASK Linz Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri:

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Rantl, Goginger, Frieser, Tetteh

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş, LASK Linz karşısında nasıl tur atlar?

Öncelikle ilk maçta Beşiktaş'ın 1-0 galip geldiğini hatırlatalım. Beşiktaş deplasmanda her türlü beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Aynı zamanda Beşiktaş, Avusturya'da bir gol attığı takdirde 3 gol yemediği sürece tur atlayacak. Beşiktaş 2-1 mağlup olsa dahi tur atlayan ekip olacak. Ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü haricinde karşılaşmanın uzama durumu yok.

Avrupa’da tur gecesi

Türk futbolu bugün iki imtihan birden verecek. İkisi de deplasmanda... İlk maç 20.45’te... Beşiktaş, 1-0’ın rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz’e misafir olacak. Her türlü beraberliğin bile yettiği siyah-beyazlıların amacı orada da galip gelip ülke puanına katkıda bulunmak. Beşiktaş bu turu geçtiği takdirde gruplardan önceki son eleme olan play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Avcı: Tur istiyorum



Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Başakşehir sahne alacak. Abdullah Avcı’nın takımı İstanbul’da golsüz berabere kaldığı ancak oyun olarak üstünlük kurduğu Premier Lig ekibi Burnley’i elemeye çalışacak. Bunun için gollü beraberliklerin yeteceği temsilcimizi çalıştıran Abdullah Avcı, “Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum. Seyirci baskısı olacak ama takımıma güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak” dedi.