Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta araştırılıyor. Karşılaşmaya dair Bursaspor Kayserispor maçı canlı izle, Bursaspor Kayserispor şifresiz izle, Bursaspor Kayserispor canlı skor gibi detaylar da maça az bir süre kala sizlerle olacak.. Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. 37. randevuya çıkacak olan iki ekibin bugüne kadar oynadıkları karşılaşmaların 17'sini Bursaspor kazandı, 12'sini ise Kayserispor kazandı. Bursaspor, ligde seyircisi önünde ilk üç puanını alarak yola devam etmek istiyor. Kayserispor, evinde Antalyaspor'u ağırlamış ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.

BURSASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bursaspor Kayserispor karşılaşması 18 Ağustos Cumartsi günü saat 19:15’te oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç esnasında canlı takip için gereken linki haberimizde bulabilirsiniz.

KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kalkavan’ın yönettiği maçlarda Bursaspor, 17 karşılaşmada 5’er galibiyet ve beraberlik alırken, 7 maçta ise mağlup oldu. Kayserispor ise Kalkavan’ın düdük çaldığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Mete Kalkavan, son olarak iki takımın 2012-13 sezonunda ligde karşılaştığı maçı yönetirken, Bursa’da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazanmıştı.

LİGDEKİ 22 MAÇTA SADECE 1 BERABERLİK

Bursaspor ve Kayserispor daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların sadece biri beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor 10, Kayserispor ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'u evinde ağırladığı ilk iki maçı kaybeden yeşil beyazlılar, sonrasında rakibiyle oynadığı 9 maçın 8’ini kazandı, diğer mücadelede ise mağlup oldu. Söz konusu 9 maçın ise 6’sında Bursaspor kalesini gole kapadı.

TİMSAH LİGDE İLK KEZ TARAFTARI KARŞISINDA

Bu sezon ilk kez ligde seyircisiyle buluşacak olan Bursaspor’un son maçlardaki iç saha performansı ise iç açıcı değil. Yeşil beyazlılar, sahasındaki son 10 Süper Lig maçının yalnızca 3’ünü kazanabildi. 3 maçta ise 1 puana razı olan Timsah, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu. Buna karşın Kayserispor ise Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetti; bu Kayserispor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisi oldu.

STANCU DÖNÜYOR

Bursaspor özellikle ligin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında hücum anlamında zaaflarıyla öne çıkmıştı. Oyun kurmakta zorlanan yeşil beyazlılar, ligin ilk haftasında rakip ceza sahasında sadece 9 kez topla buluşarak bu alanda ligin en kötüsü oldu. Ancak Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bogdan Stancu iyileşirken, Rumen golcü Kayserispor’a karşı ilk 11’de maça başlayacak. Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un cezası devam ederken, Abdullahi Shehu da forma giyemeyecek.

KIRMIZI ALARM

İki takım arasında oynanan maçlarda dikkat çeken bir başka nokta ise çıkan kırmızı kartlar. Son 13 randevuda 11 kırmızı kart çıktı. Bu kartların özellikle 7’si Bursaspor cephesine gösterilirken, 6 kırmızı kartın deplasman maçlarında çıkması da gözlerden kaçmadı. Buna karşın geçtiğimiz sezon ligde oynanan her iki maçta da kırmızı kart çıkmadı.