Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Rusya maçı şifresiz canlı izle, skoru kaç kaç ve hangi kanalda şifresiz? ile ilgili merak ettilerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. A Milli Takımı'mız Trabzon Şenol Güneş Stad'ında 2018 Dünya Kupası ev sahibi Rusya'yı konuk ediyor. UEFA tarafından bu sene ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi kapsamında karşılaşacak olan Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Rusya ise Dünya Kupası'nda gösterdiği güzel performansın devamının peşinde. Peki Türkiye Rusya maçı şifresiz canlı izle, skoru kaç kaç ve hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor? İşte detaylar...

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Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlacağı henüz belli olmadı.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Serkan, Şener, Çağlar, Kaan, Hasan Ali, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Hakan, Cengiz, Cenk

Rusya: Lunev, Fernandes, Kutepov, Dzhikiya, Kudrashov, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Erokhin, Cheryshev, Dzyuba

Maçın hakemi Portekizli Dias

UEFA’nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Trabzon’daki Medical Park’ta oynanacak maçta Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues’in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile Trabzon’da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçıyla 561. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 267’si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 240’ı evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2018’deki ilk resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018’de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre’de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlayacak?

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı sağlayacak

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi’nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Turnuva tarihleri

Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020