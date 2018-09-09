Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Altınordu maçı canlı izle, Beşiktaş Altınordu maçı şifresiz izle, Beşiktaş Altınordu maçı hangi kanalda gibi konular şu anda internette futbol gündemi adına en çok araştırılan konuların başnda geliyor. Lig mücadelelerine milli ara verildi. Verilen arada milli takımlara davet edilmeyen futbolcular, takımları ile çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları bu hafta oynanacak. Mücadeleler öncesinde takımlar, hazırlık maçları ile eksiklerini gidermeye devam ediyor. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu ile karşılaşıyor. Siyah beyazlı ekip, hem lig hem de Avrupa mücadelelerine hazır bir şekilde devam etmek için tüm eksiklerini tamamlamak istiyor. Beşiktaş Altınordu maçı hangi kanalda, Beşiktaş Altınordu maçı canlı izle ve şifresiz izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ ALTINORDU MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlılar, 9 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yla mücadele edecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Müsabakanın biletleri VIP 200 TL, diğer tribünler 25-60 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN KADRODA YER ALMIYOR

Beşiktaş'ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor. Altınordu'da ise sakatlığı bulunan Enes ve sakatlıktan çıkan Sefa forma giyemeyecek.

İki takım son olarak 26 Aralık 1984 yılında Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Altınordu, bu maçı Orpen Uysal ve Ömer Sağlam'ın golleriyle 2-1 yendi. Altınordu ile Beşiktaş arasında 33 kez rakip olurken, Beşiktaş 25, Altınordu 5 galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Aralarında kırmızı-lacivertliler 22 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 74 kez gol sevinci yaşadı. En farklı galibiyet 1942-43 sezonunda Türkiye Maarif Mükafatı maçında Beşiktaş 9-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

ESKİ OYUNCULARA VEFA

İzmir ekibi Altınordu, daha önce iki takımda da forma giyen eski futbolcuları unutmadı. Özel maçtan önce 1968-69 sezonunda Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Davut Şahin, 1966-67'de Beşiktaş'tan Altınordu'ya giden Yavuz Kirmanlıoğlu ve 1974-75'te İzmir ekibinden, siyah-beyazlılara transfer olan Mustafa Güngören'e plaket verilecek.