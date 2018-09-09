Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Hollanda maçı şifresiz canlı izlemek tek tıkla haberimizden mümkün. Aynı zamanda Fransa Hollanda maçı şifresiz canlı veren kanallar listeside mevcut. Fransa Hollanda maçı hangi kanalda? sorusunun cevabı burada. UEFA Uluslar Liginde bu akşam Hollanda ve Fransa karşı karşıya mücadele edecek. Hollanda Fransa maçı saat kaçta? diye merak edenler için 21:45'te ekran başında olmaları gerekiyor. Bu kıyasıya mücadelenin bir saniyesini bile kaçırmamak için.Fransa son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hollanda ise son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor.Fransa Hollanda maçına dair tüm aradıklarını kolaylıkla haberimizden bulabilirsiniz.

HOLLANDA FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fransa - Hollanda maçı hangi kanalda?

Paris'te Stade de France’da oynanacak Fransa - Hollanda maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fransa: Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Hollanda: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Strootman, Propper; Promes, Depay, Babel

FRANSA HOLLANDA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Sky Sports Main Event (Birleşik Krallık), Sky Ultra (Birleşik Krallık), Sport 1 (Çekya), Sport 1 (Macaristan), SportKlub (BiH), SportKlub (Hırvatistan), SportKlub (Karadağ), SportKlub (Sırbistan), SportKlub (Slovenya), Sport TV (Portekiz), Virgin Media Three, ESPN (Amerika Birleşik Devletleri), UniMas (Amerika Birleşik Devletleri), Univision Deportes, L’Equipe TV (Fransa), UTV, STV (İskoçya), ITV (İngiltere)TMC (Fransa), Canale 5 (İtalya), CMore Live (İsveç), Cosmo Sport 1, Futbol 2 (Ukrayna), Match TV (Rusya), Sky Sports Football (Birleşik Krallık), TVE La 1, TVP Sport (Baltık Devletleri), Viasat Jalkapallo (Finlandiya),

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:



A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için oluşturulan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

A,B,C,D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3’er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020’ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.