Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Türkiye maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Uluslar Ligi kapsamında İsveç ve Rusya ile aynı grupta mücadele eden Milli Takım, İsveç'e konuk oluyor. Turnuvada yaptığı ilk karşılaşmada Rusya'ya 2-1 kaybeden Milliler, İsveç'te galibiyet peşinde. İsveç ise evinde oynayacağı karşılaşmada saha ve seyirci avantajını kullanarak puan almanın hesabını yapıyor. Peki İsveç Türkiye maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İsveç - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45'te başlayacağı karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılamanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Biletler satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu,(TFF) resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 10 Eylül 2018 tarihinde UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda oynanacak olan İsveç karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

"A Milli Takımımızın İsveç ile 10 Eylül 2018 Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45'te (yerel saatle 20.45) başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, 'Teslimat noktası' seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Teslimat noktasını önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden öğrenebilirsiniz."

Öte yandan İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatının 175 TL olduğu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)