Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Malatyaspor şifresiz izle, Beşiktaş Malatyaspor canlı izle, Beşiktaş Malatyaspor canlı skor gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 15 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmalar ile devam ediyor. Beşiktaş, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Maça saatler kala futbolseverler bu önemli karşılaşmaya dair detayları aramaya başladı. Şenol Güneş önderliğindeki siyah beyazlılar, evlerinde alacakları üç puan ile yollarına devam etmek istiyorlar. Evkur Yeni Malatyaspor ise aynı puanda olduğu rakibine deplasmanda puan kaptırmak istemiyor. Beşiktaş Malatyaspor canlı izle, şifresiz izle, canlı skor gibi merak edilenler haberimizde...

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Beşiktaş Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sabırsızlıkla beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve Beinsports'un naklen yayınlayacağı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius- Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Tolgay, Medel, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Negredo

SAKAT: Utku

CEZALI: Yok

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu.

Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş karşısında forma giymeleri bekleniyor.