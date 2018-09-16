Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton West Ham United maçı canlı izle, Everton West Ham maçı şifresiz izle, Everton West Ham United canlı skor ve kaç kaç gibi Premier Lig'in merakla beklenen karşılaşmasına dair detaylar sizlerle. Everton, ligde dokuzuncu sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmadan seyircisi karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. West Ham United ise puanla tanışamadığı ligde ilk puanlarını alarak kötü gidişi durdurmak istiyor. Everton West Ham United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve Everton West Ham United canlı izle, şifresiz izle ve canlı skor gibi merak edilen detaylar haberimizde...

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Everton West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İlk 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen ama bu 4 maçın sadece 1'ini kazanabilen Cenk Tosun'lu Everton, West Ham'ı konuk ediyor. Everton'da geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan ve 5 gol atan Cenk Tosun, bu sezonun ilk 4 maçında ise 2 asist yaptı. Seamus Coleman sakat, Richarlison ise cezalı. Idrissa Gueye, Dominic Calvert-Lewin ve Theo Walcott'ın ise kadroya dönmesi bekleniyor.

West Ham United'da uzun süredir sakat olan Andy Carroll ve Manuel Lanzini'ye yeni transfer Jack Wilshere de eklendi. Javier Hernandez'in ise hasta olduğu, durumunun maç saati netleşeceği açıklandı. Manuel Pellegrini ile sezona başlayan, transfere 103,85 milyon Euro harcayan West Ham, ilk 4 hafta sonunda Premier Lig'in dibine vurdu.