Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması ile devam ediyor. Beşinci hafta kapanış maçı olan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. Peki Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İlk dört haftadan bir galibiyet çıkaran Alanyaspor ile iki galibiyet ve bir beraberlik ile yedi puana sahip olan Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı izle, Alanyaspor Trabzonspor şifresiz izle, Alanyaspor Trabzonspor canlı skor gibi bu önemli maça dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

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ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 5.haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakayı yönetecek hakem Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer ise 1 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda bordo-mavililer rakibine evinde 4-3 mağlup olurken, Trabzonspor ise deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR ZİRVEYE ODAKLANDI

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Galatasaray’ı farklı yenerek eski günlerini hatırlatan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alarak zirveye bir adamı daha yaklaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da tüm hesaplar 3 puan üzerinden yapılıyor. Galatasaray galibiyetinin daha çok anlam kazanması için rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ise bu sezon ilk dış saha galibiyeti almanın mücadelesini verecek.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçta İstanbul’da Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken, Ankara’da ise MKE Ankaragücü karşısında 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. İki maçta sadece 1 puan alan Trabzonspor, Karaman yönetiminde deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor, en son dış saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Bursaspor’u 3-1 yenerek elde etti. 13 Mayıs’ta oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 126 gün sonra dış sahada galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

İKİ TAKIMIN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Trabzonspor, ligde maçların ilk 30 dakikasında rakip filelere altı gol göndererek, bu sezon bu dakikalarda en fazla gol bulan takım konumunda. Alanyaspor ise karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde henüz gol yemese de bordo-mavililerin bu istatistiği karşısında nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.

EN GOLCÜ RODALLEGA

Trabzonspor’un en golcü ismi ise Kolombiyalı Hugo Rodallega oldu. Burak Yılmaz’ın sakatlığından golcü oyuncuyu aratmayan bir performans ortaya koyan Rodallega Aytemiz Alanyaspor maçında Ünal Karaman’ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 3 golü bulunan Rodallega’yı 2 golle Nwakaeme ve 1’er golle Ekuban, Onazi, Novak ve Olcay Şahan takip etti.