Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valencia Juventus maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Valencia, İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk ediyor. Geçen sene La Liga'da güzel bir çıkış yakalayan Valencia, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak turnuvaya 3 puanla başlamanın peşinde. Öte yandan kadrosuna Ronaldo'yu katan Juventus ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Peki Valencia Juventus maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Valencia - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları da tg.com.tr'de olacak...

Valencia - Juventus muhtemel 11'ler...

Valencia: Neto, Piccini, Paulista, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Wass, Cheryshev, Moreno, Gameiro

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic

İtalya Serie A'ya fırtına gibi başlayan Juventus çıktığı 4 maçın tümünü kazandı. 12 puan toplayan Juve ligde zirvede bulunuyor. Valencia Juventus'un aksine La Liga'ya çok kötü başladı. 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Valencia 3 puanla 17. sırada bulunuyor.