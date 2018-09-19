Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica Bayern Münih maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, Benfica'ya konuk oluyor. Kendi evinde saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Benfica 3 puanı hedefliyor. Öte yandan Bayern Münih ise zorlu deplasmandan 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Peki Benfica Bayern Münih maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İKİ TAKIMA DAİR İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi Grup E heyecanı devam ediyor. Benfica, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü Bayern Munich takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Benfica son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bayern Munich, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.