Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Lyon maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk haftasında Mancester City, Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Kendi evinde saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Manchester City, 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Öte yandan Lyon ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Manchester City Lyon maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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MANCHESTER CİTY LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. 19 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester City ve Lyon ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu zamana kadar hiçbir Fransız takımı, City'i Avrupa kupalarında mağlup edemedi (1B 2M).

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabildi (4B 3M). Lyon'un mağlup ettiği tek İngiliz takımı Liverpool'du (Ekim 2009'da Anfield'ta).

Manchester City art arda sekizinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ve bu alandaki en uzun seriye sahip İngiliz takımı konumunda. City, son beş sezonda gruplardan çıkmayı başardı.