Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Roma maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa futbolunda gözler, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçına çevrildi. Real Madrid, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Son 3 senenin şampiyonu Real Madrid, evinde güzel bir başlangıç peşinde. Öte yandan Roma ise Real Madrid'e şoku yaşatmak istiyor. Peki Real Madrid Roma maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Real Madrid - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor. Maçın kanalı resmen henüz açıklanmadı.

Roma kötü gidiyor

Bu sezon 4 maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan Roma ise sezona pek iyi başlayamadı. Cengiz Ünder'in takımı topladığı 5 puanla 9. sırada bulunuyor.

Real namağlup

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid, şu ana kadar İspanya La Liga'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmeyi başardı. Başkent temsilcisi, 12 puanlı Barcelona'nın ardından 10 puan ile ligde ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Roma adına ise işler pek parlak gitmiyor. Bu sezon 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen İtalyan ekibi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 9. sırada.

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu akşam ise, Real Madrid Roma ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova