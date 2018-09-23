Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Evinde saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Antalyaspor, galibiyet peşinde. Sivasspor ise zorlu deplasmanda 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Antalyaspor, 5 haftada 7 puan toplarken Sivasspor ise 5 maçta 5 puan toplayabildi. Peki Antalya Sivas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Antalyaspor - Sivasspor 11'leri...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara, Mevlüt

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Carl Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Robinho, Gabriel Torje, Emre Kılınç, Arouna Kone

Bilet fiyatları: BİLET FİYATLARI: VIP 50 TL, BATI ALT 20 TL, BATI ÜST 20 TL, DOĞU ALT 10 TL, DOĞU ÜST 10 TL, KUZEY ALT 5 TL, KUZEY ÜST 5 TL, GÜNEY ALT 5 TL, GÜNEY ÜST 5 TL, MİSAFİR TRİBÜNÜ 5 TL