Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Napoli maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. İtalya Serie A'nın 7. haftasında Ronaldo'lu Juventus, Napoli'yi konuk ediyor. Lige 6'da 6 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Juventus en yakın takipçisi Napoli'yi evinde yenerek liderliğini sürdürmenin peşinde. Napoli ise zorlu deplasmanda kazanarak Juventus ile puanları eşitlemenin hesabını yapıyor. Peki Juventus Napoli maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar... Dakika 10'da Mertens skoru 1-0'a getirdi.

Juventus Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Napoli maçı 29 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya övgülerde bulundu.

İşte Carlo Ancelotti'nin açıklamaları;

"Cristiano Ronaldo'ya defalarca teşekkür etmem gerekiyor. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızda büyük rol oynadı."

İTALYA'DA OLDUĞU İÇİN...

"İtalya'da olduğu için çok mutluyum. Daha çok akşam yemeği yediğimiz için değil, İtalya futbolcuna katacağı değerler sebebiyle mutluyum."

HER YIL KAZANMALI

"Cristiano Ronaldo her sene Ballon d'Or'u kazanmalıdır. Ancak aynı sevgiyi beslediğim Modric kazandığı için mutluyum"