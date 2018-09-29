Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Atletico Madrid maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'e konuk oluyor. Ronaldo'nun gidişi ardından performansı sürekli konuşulan Real Madrid, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Maç eksiğiyle Barcelona'nın ardından 2. sırada bulunan Real Madrid, evinde kazanarak liderliği geri almanı peşinde. Öte yandan Atletico Madrid ise ezeli rakibine deplasmanda şoku yaşatmak istiyor. Real Madrid, 13 puanda bulunurken Atletico Madrid ise 11 puanda bulunuyor. Peki Real Atletico derbisi şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik maçı hakem Martinez Munuera yönetecek. Real Madrid-Atletico Madrid derbisi beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

Real Madrid zirveyi istiyor

Bu sezon başında UEFA Süper Kupası'nda Atletico Madrid'e yenilen Julen Lopetegui'nin öğrencileri, lige iyi başlasa da son haftalarda sergilediği performansla eleştirileri üzerine çekti. İlk puan kaybını 4. haftada Athletic Bilbao deplasmanında aldığı 1-1lik beraberlikle alan Real Madrid, ardından Espanyol'u 1-0 yendi ancak son lig maçında Sevilla deplasmanında 3-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı. Barcelona'nın da puan kaybettiği haftada eline geçen avantajı değerlendiremeyen Real Madrid, bu kez ezeli rakibi karşısında 3 puan alarak haftayı lider bitirmek için Barça'nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Atletico Madrid haftayı lider kapatabilir

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise sezona kötü başladı. Aslında UEFA Süper Kupası'yla yaşanan heyecan lig başladığında aynı şekilde sürmedi. Ligin ilk 4 maçında 5 puan kaybeden Simeone'nin son iki hafta oynadığı maçları ise kazandı. Bu galibiyetlerle moral kazanan takım bu akşam oynayacağı derbide de 3 puanı alan taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Eğer Atletico Madrid kazanırsa Barcelona'nın alacağı sonuca göre zirveye ortak olabilir ya da haftayı lider kapatabilir.