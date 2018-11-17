Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çelik'e tebrik telgrafı gönderdi.