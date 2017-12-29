Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 87 ameliyat geçiren Doğukan Akçeşme’nin tedavisi için bütün masrafları Sağlık Bakanlığı karşılayacak. AK Parti teşkilatı da aileye sosyal yardım ve iş imkânı sağlamak için girişimlere başladı.