Bugüne kadar 87 ameliyat geçiren Doğukan Akçeşme’nin tedavisi için bütün masrafları Sağlık Bakanlığı karşılayacak. AK Parti teşkilatı da aileye sosyal yardım ve iş imkânı sağlamak için girişimlere başladı.
Doğukan'a devlet şefkati
29.12.2017 - 04:12 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de maddi sıkıntılar yüzünden ev kirasını ödeyemeyen ve yüzde 99 engelli çocuklarının ilaçlarını alamayan Akçeşme ailesinin sıkıntıları sona eriyor.
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