İstanbul’da yoğun sis nedeniyle kentin simge yerleri gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
İstanbul'da sis devam ediyor
11.03.2018 - 21:17 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da iki gündür devam eden sis hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler de çıkarttı.
Etiketler : İstanbul,sis,
549581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549581.aspx
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