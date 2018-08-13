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Son Dakika... Beyoğlu'nda yangın çıktı!
13.08.2018 - 12:03 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangın sürüyor.
Etiketler : yangın,beyoğlu,
575991 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/575991.aspx
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