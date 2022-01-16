BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

16.01.2022 - 16:38 | Son Güncelleme: 16.01.2022 - 16:38
Anasayfa > RESMİ İLANLAR > Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;7097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler:

  • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Ünlü çiftin malikanesinde 1 milyon dolarlık soygun Covid-19’a yakalanan annenin sütü yeşile döndü Kardeş acısıyla sarsılmıştı! Alişan gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı Boris Johnson Kraliçe Elizabeth’ten özür diledi Kıyafeti beğendi mankenle beraber çaldı Görme engelli gazeteci engellilerin sesi oluyor Jandarma uzman onbaşı yangında hayatını kaybetti Denizli'de aranan kayıp adam, Konya'da ortaya çıktı NASA'nın beklentisi boşa çıktı: Mars göktaşı sonuç vermedi iPhone 14 serisi hakkında sevindiren gelişme ‘Yargı’ seyircisini üzecek karar: Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 
 
 
 
 
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144
Kapat
KAPAT