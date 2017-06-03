Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otelin gazino ve kumarhane bölümünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin 13’ünün personel olduğunu açıklayan Manila Metropolitan Polis Şefi Oscar Albayalde, “Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi. Ancak saldırı terör olayı değil” dedi. Albayalde, İngilizce konuşan saldırganın kumarhanede para kaybetmiş ve kaybettiklerini geri almak için saldırıyı düzenlemiş olabileceğini ifade etti. M4 silahı kullanan saldırganın önce uyarı ateşi açtığı ardından gazinoda bulunan masa, sandalye ve halıları benzin dökerek yaktığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, zanlı, saldırının ardından otel odalarından birine saklanıp kendini battaniyeye sardı ve yaktı. Polis, yaralanmaların çoğunun gazinoda çıkan yangın sebebiyle olduğunu du bildirdi. İHA