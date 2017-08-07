Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, Mihlafi görüşmede, Husilerin başlattığı ve hala devam eden savaşın ülkede yıkım, yoksulluk ve salgınların artmasına neden olduğunu belirtti.

Mihlafi, Yemen-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi'ne işlerlik kazandırılması ve yeniden toplantılara başlanması, kolera salgınıyla mücadelede tıbbi destek sunulması ve Yemenlilere Ürdün vizesi verirken kolaylık sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Mulki ise ülkesinin farklı alanlarda Yemen'e destek olmaya devam ettiğini, kolera salgınıyla mücadelede Yemen hükümetine ilaç ve aşı yardımında bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Mulki, ayrıca ortak yüksek komitenin toplantısına hazırlık çalışmasının en kısa zamanda başlaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcici İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in ofisinin New York'tan Ürdün'e nakledilmesi yönündeki talebi kabul ettiklerine işaret eden Mulki, ofisin taşınmasının, uluslararası camianın Ürdün'ün bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı role duyduğu güveni yansıttığını bildirdi.