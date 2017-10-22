Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin finans başkenti Milano’nun da içinde bulunduğu Veneto ve Lombardiya bölgelerinde düzenlenen referandumda oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’da başladı. İspanya’nın Katalonya bölgesinde 1 Ekimde düzenlenen bağımsızlık referandumdan farklı olarak, İtalya’daki referandumun yasal olduğu belirtiliyor. İki bölgede referandumun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte “danışma” niteliği taşıyor.

Lombardi Bölgesi Başkanı Roberto Maroni, buradaki referandumun Katalonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumuyla ilgisi olmadığını belirterek, “İtalyan ulusu içinde daha fazla özerklikle yaşamaya devam edeceğiz” demişti.

Katalonya gibi ödedikleri fazla vergilerden şikayet eden Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, oy verme işlemi yerel saatle 23.00’da kadar devam edecek.