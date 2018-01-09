Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus'ta yılbaşında yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri kanunuyla yakıt fiyatlarının yükselmesi Tunus halkını sokaklara döktü. Protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Arap Baharı, Tunus'ta 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi isimli gencin kendini yakması sonucu başlamıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Dün gece hayat pahalılığına karşı yapılan protesto gösterilerinde 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Tunus'un başşehri Tunus'un 40 kilometre batısında bulunan Teburba şehrinde yapılan protesto gösterilerinde 5 kişi yaralandı. Tunus İçişleri Bakanlığı 55 yaşındaki bir Tunuslu'nun protesto gösterilerden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ölen kişinin solunum zorluğu çektiği, şiddete maruz kalmasıyla ilgili bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

VERGİLERİN YÜKSELTİLMESİNİ PROTESTO ETTİLER

Sosyal medyada, ölen şahsa güvenlik güçlerine ait bir vasıtanın çarptığı, ancak sağlık bakanlığının bu iddiayı yalanlayıp atılan göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenip nefes almakta zorlandığının söylendiği iddia edildi. Tunusluların, 2018 yılında kabul edilen Finans kanunu gereğince vergilerin yükseltilmesi kararını protesto ettikleri kaydedildi.

EYLEMLERİN, GELECEK GÜNLERDE DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Finans kanunun 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle yakıt fiyatlarındaki aşırı yükselme ve ev satın alma vergilerin çok yükseldiği ifade edildi. Tunus'un orta kesiminde yer alan Sidi Buzid şehrinde halkın, iki gün üst üste yaptığı protesto gösterine gelecek günlerde de devam edeceklerini söyledikleri belirtildi.