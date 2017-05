Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutluluğunuz için yıllardır durup dinlenmeden uğraşan anneniz şöyle güzel bir tatili hak etmedi mi sizce? Şimdi onu hayallerindeki tatilin ufuklarına götürebilir, Anneler Günü sevincine yeni bir rota çizebilirsiniz. Lüks motor yatlardan oluşan filosu ile müşterilerine otel konforunda her şey dahil hizmet sağlayan V Yatçılık ile annenizin düşlerini gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Ona, doğanın tüm cömertliğini gözler önüne serdiği Göcek’te unutulmaz bir mavi yolculuk hediye edebilirsiniz.

Annenizle hayallere demir alın…

V Yatçılık ile Anneler Günü ayrıcalıkları, kapınızdan dışarıya adımınızı attığınız an başlıyor. Lüks bir araç sizi evinizden alarak havalimanına ve uçaktan inişinizde aynı şekilde muhteşem bir hafta geçireceğiniz özel yatınıza ulaştırıyor. Muhteşem doğal güzelliklere sahip Göcek’te kafanızı dinleyerek annenizle birlikte her anından keyif alacağınız tatiliniz böylece başlamış oluyor. Bir hafta boyunca jet skiden masaja, birbirinden özel ayrıcalıklarla Göcek koylarının tadını çıkarmak size kalıyor. Güne mutlu başlamanız için özenle hazırlanan kahvaltı sofraları ve gün boyunca birbirinden özel lezzetler V Yatçılık menülerinde lezzete davetiye çıkarıyor. V Yatçılık ile ailece geçirdiğiniz her an unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Örneğin; balık tutmak istediğinizde ihtiyacınız olan tüm malzemeler hizmetinize sunuluyor. Aynı şekilde Rixos Anjana SPA’nın sertifikalı terapistlerinin özel malzemeler ve geleneksel yöntemlerle uyguladığı Uzak Doğu masajlarıyla dinlenip yenilenme fırsatınız da oluyor.

Unutulmaz bir tatil yaşayın…

Tatil keyfinize eğlence de eşlik ediyor. Dileyenler Göcek’in eşsiz koylarında jet ski yaparak ya da profesyonel dalış öğretmeni gözetiminde şnorkel ile dalarak harika zaman geçirebiliyor. Maviliklerin büyüleyici derinliklerinde heyecan verici bir macera yaşamak sizin elinizde… Ailede küçük çocuklar varsa güleryüzlü ve profesyonel V Yatçılık ekibi sizin için denizin ortasında tüm ailenin güvenle eğlenebileceği sığlıkta bir havuz (Safe pool) oluşturuyor. Su kaydırağı, trambolin ve kanoyla eğlencenin dozu artıyor. Oyun konsolu, DVD player, ses sistemi, WiFi, Digiturk, Lig TV ve özel kütüphane ile eğlence teknede de sürüyor. Kristal berraklığında bir deniz, yemyeşil bir doğa, binlerce yıllık Kaunos Antik Kenti ve şifalı kaplıca sularında devam eden, caretta caretta kaplumbağalarının ev sahipliğinde unutulmaz bir Dalyan turunu da kapsıyor. Ayrıca küçük çocuğu olan aileler için isteğe bağlı olarak çocuk bakıcısı hizmeti de sağlanıyor. V Yatçılık, bambaşka bir Anneler Günü vadediyor…

www.vfv.com.tr